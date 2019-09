Cuore fisso segnala all’Unesco l’aeroporto e le hostess di Pero

Ogni lunedì sul Foglio l’Innamorato fisso risponde ai vostri dubbi e alle vostre domande sull’amore e su tanti altri argomenti, sempre belli, dice lui. Scrivete a cuorefisso@ilfoglio.it.

Ciao uomo Unesco. Parli spesso di cose storiche, belle ma vecchie, nella tua campagna per far diventare patrimonio dell’umanità certi monumenti e località della nostra bella Italia, ma non citi mai opere più recenti frutto del progresso tecnologico. Siamo pur sempre la patria di Leonardo da Vinci, non ti pare? All’Unesco dovrebbero saperlo.

Tiziano, Varese

Parliamoci chiaro. L’aeroporto di Pero, a 500 metri da Milano è il più antico d’Italia. Tanti non lo conoscono. Ma l’Unesco deve sapere del patrimonio aviatorio che rappresenta. Chiamato il Bello, da qui partono tutti i giorni 40 voli per Cipro. Tutti i più grossi miliardari di Milano hanno un jet privato a Pero. L’aeroporto infatti è un Aeroclub, per accedere ci vuole una tessera che costa 1.500 euro. Anche per andare al bar devi averla. Al limite te la presto io. Non c’è problema. Dentro l’aeroporto di Pero c’è anche un hangar dove dicono sia custodito il disco volante caduto a Milano nel ’51 con tanto di astronauti che sono stati venduti ieri all’asta. Il suo perimetro è 20 km. La rete di recinzione viene continuamente aggiustata in quanto vanno dentro per rubare le Lamborghini testate sulla pista. Tutti i giorni ne vengono testate 50 di vari modelli. Tutte bellissime. Alla sera rimangono sulla pista a loro dedicata. Alla mattina se va bene ne trovi due. In media rubano dalle 40 alle 60 Lamborghini a notte. Ragazzi! Ma perché l’Unesco non dice che la Lamborghini è Unesco? E’ il posto al mondo dove rubano più Lamborghini: nemmeno al porto di Macao (siamo sulle 5 a notte di furti di supercar). All’aeroporto di Pero esiste un primato che tutti vorrebbero. Le hostess sono le più belle del mondo. Vedere la classifica dell’autorità preposta. Però è la prima in assoluto. Tanti aeroporti hanno tentato di riuscire a avere questo record, assumendo tutte le partecipanti, per esempio, di miss America. Niente da fare.

Le hostess di Pero vengono assunte dai vari licei di Milano e Como. Dove da sempre ci sono le più belle studentesse del mondo e quindi. Una ragazza che nel suo curriculum ha l’aver lavorato all’aeroporto di Pero, è ben accetta in tutte le famiglie coronate d’Europa. E in tutte le grandi dinastie industriali. I piloti dell’aeroporto di Pero (Milano) sono i più belli al mondo. Alcune sono impazzite per amore dei piloti. Molte non hanno accettato di non vederli per un po’. Infatti i piloti dell’aeroporto di Pero vanno a Creta e lì fanno i fotomodelli prima di tornare. Molte donne si sono buttate nel Lambro per loro. Salvate dalla prontezza dei 400 cani bagnini che vigilano sul fiume. Il Lambro ha infatti il record di donne manager innamorate di piloti che per convincere l’amato fanno tale scemata. L’amato quando viene a saperlo capisce che è vero amore e dice di amarla. Poi se è vero o no lo sa appena lui e i suoi amici al bar in piazza a Pero. Bar bellissimo che l’Unesco dovrebbe considerare.