Lettera d'amore a Paola e Chiara

Gentili Paola e Chiara, siete le mie cantanti preferite. Più di Jennifer Lopez. Se non ci credete guardate su YouTube i commenti del vostro video “Vamos a Bailar”, firmati con nome falso Antonio Libesi. Domani vi scrivo una lettera d’amore. Una per Chiara e una per Paola. Lavoro come bigliettaio sulla motonave Stradivari, la motonave più romantica del mondo. Con base alla foce del fiume di Milano. Ho speso tutti i miei risparmi per comprarvi due gioielli Trilogy. Li dovremmo provare per cui vi allego un’anelliera così non sbagliamo. Paola e Chiara, so di chiedervi troppo; ma non possiamo vederci oggi presso il passo carraio di Corso Como 21 a Milano? Un bacio. Penso di amarvi.