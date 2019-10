Lettera d'amore a Brooke Fraser

Gentile Brooke Fraser, siete la mia cantante preferita, per cui oggi mi trasferisco a Aukland, dove abiti tu Amore. Certo, Aukland fa quattro milioni di abitanti, per cui è facile che non ci incontreremo mai. Quindi ho cambiato idea. Rimango in Italia, pur amandoti come mai nessun’altra (tranne una di Pesaro). Sono titolare di un peschereccio. Ieri è esploso, ma neanche. Non sappiamo nemmeno noi cosa gli sia successo. Di certo si è spaccato in due. Ho telefonato a Kevin Costner per vedere se me lo aggiustava. Ma lui ha detto che nel film faceva la parte di quello che aggiusta le barche, ma sul serio non è capace. Io gentilmente pensavo che fosse capace anche fuori dal set. Amore, vado subito su YouTube a guardarti. Sei bellissima, Amore.