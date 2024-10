I sovrintendenti comunisti contro le gare di culturismo

Non vogliono che il teatro venga affittato (il lunedì) per le competizioni. Ma hanno mai visto una gara di body building? Alcuni atleti durante la routine di pose (muscolari) mettono sotto la musica di Wagner o di Donizetti

Alcuni sovrintendenti di teatri lirici si sono lamentati. Essendo tutti cento per cento comunisti non vogliono che il teatro venga affittato (il lunedì) per gare di culturismo. Ma hanno mai visto una gara di body building? Alcuni atleti durante la routine di pose (muscolari) mettono sotto la musica di Wagner o di Donizetti. Per cui è pertinente con il luogo. Se poi qualcuno digerisce forte il pasto caldo distribuito dal comune, non è colpa di chi organizza.