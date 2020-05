Riapertura a chiazze

Milano. Ieri è cominciata per metà della Spagna la “fase 1” della riapertura post coronavirus. “Fase 1” perché gli spagnoli hanno cominciato dallo zero, anche se le caratteristiche della fase 1 iberica sono piuttosto simili a quelle della fase 2 italiana. “Metà della Spagna” perché la gestione della riapertura decisa dal governo di Madrid non sarà, come sta avvenendo in Italia, monolitica e con poche eccezioni. Mentre in Italia governo e regioni litigano tra loro su chi può esercitare l’autorità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.