Sono sempre i penultimi giorni dell’umanità. Sanno offrire nuove prime volte. E’ la prima volta che un presidente degli Stati Uniti annuncia, come un maggiordomo, l’invasione di un territorio altrui da parte di un dittatore islamo-nazionalista deciso al massacro. Anzi, due prime volte, perché l’ha fatto con un tweet. Probabilmente non è il primo presidente ebete degli Stati Uniti, ma la differenza di quantità ha il suo peso. A uno che sbriga l’affare per telefono con Erdogan, dichiara che i...

