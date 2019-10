"I curdi non ci aiutarono nella Seconda Guerra mondiale", dice Trump

"I curdi non ci aiutarono nella Seconda Guerra mondiale, non ci aiutarono in Normandia, per esempio". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha giustificato il ritiro delle truppe americane dal nordest della Siria. Ritiro che sta permettendo al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, di procedere all'aggressione dei curdi che negli ultimi anni si sono impegnati nella lotta contro l'Isis. "I curdi ci piacciono", ha aggiunto Trump, "ma non è vero che stiano combattendo per noi: lo fanno per difendere la loro terra" anche grazie "all'enorme quantità di soldi" che gli Stati Uniti avrebbero messo a disposizione.