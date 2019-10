Pronto, chi parla?

Roma. Secondo la rete americana Nbc il via libera alla Turchia da parte di Donald Trump per un’operazione militare in Siria è arrivato poco dopo una telefonata molto agitata con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il turco era furioso perché Trump non ha avuto il tempo di incontrarlo faccia a faccia all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre e allora, dice una fonte alla rete, “il presidente ha provato a lisciarlo”. Erdogan ha dichiarato che lui era determinato a...

