Due inni, due Italie

Mai “Fratelli d’Italia” (l’inno, non il partito) era stato così di moda come in quest’interminabile estate di trionfi azzurri. Pare ora faccia impazzire anche i giapponesi e susciti brividi nei commentatori e nei tifosi stranieri. “L’inno dell’Italia è insuperabile”, scriveva un giornalista spagnolo su Twitter durante gli europei, “è come iniziare sempre da 1-0”. Cose che in genere si dicono per la “Marsigliese” o “Star-Spangled banner” cantata al Superbowl. Mai sentito “Fratelli d’Italia” così tante volte alla tv come tra luglio e agosto, in loop, peggio che le repliche di “Carramba” su RaiUno. Gli atleti d’ogni disciplina lo sanno ormai a memoria, lo si canta a squarciagola anche sotto la mascherina, sul podio, sul pullman scoperto, nei video su Instagram, al rientro in patria all’aeroporto di Fiumicino, coi tricolori in festa e le trombette. Non più solo emblema d’una retorica ottocentesca, dannunziana, militaresca e megalomane, come tutte le retoriche della patria, l’inno di Mameli è ora anche “specchio di una nuova Italia” guidata dai figli degli immigrati. “Il momento più bello di questa Olimpiade sarà quando canterò l’inno”, diceva Eseosa Fostine Desalu, detto Fausto, nei giorni di Tokyo. “Ho iniziato ad appassionarmi allo sport guardando il judo e il nuoto e quando li vedevo cantare l’inno mi commuovevo”. Grandi speranze di una nuova Italia multicolore e più sensibile all’amor di patria o semplice fremito sportivo?

