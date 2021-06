La dura legge di Bella ciao

Quando ero giovane e scapestrato, ricordo che in giro per l’Europa, alle manifestazioni dei partiti della sinistra, si cercava d’affratellarsi cantando ciascuno le canzoni degli altri, quelle che sapeva anche chi non parlava una parola della lingua in cui erano state scritte, la Marsigliese con i francofoni, Blowin’ in the wind con gli anglofoni (era un tempo precocemente postideologico e dalle identità politiche più fluide d’ogni identità di genere), e chi si trovava sul palco, sul camioncino, sulla cassetta della frutta con il microfono in mano, a un certo punto, volgeva lo sguardo sul rumoroso gruppetto dei compagni italiani, e si chiedeva che diavolo inventarsi per far contenti anche loro. Quando serviva una canzone politica scritta in una delle lingue meno parlate del mondo, che tutti potessero cantare insieme – tedeschi, polacchi, svedesi – la scelta cadeva sempre lì, ed era subito un successone. Perché Bella ciao la sapevano e la cantavano tutti, a squarciagola, spesso anche perché in italiano cantavano solo il ritornello, e il resto ciascuno nella lingua sua. Perché ce l’avevano tutti, una versione di Bella ciao.

