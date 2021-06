La federazione con la Lega è il nuovo grande piano (aziendale) dei Berlusconi

Per Salvini è situazionismo, ma il Cav. pensa già al dopo: dietro “l’inizio di un percorso” verso il partito unico c'è anche l'idea di trasformare Fininvest in una grande finanziaria. Con un occhio al Quirinale

Il piccolo progetto della federazione con Matteo Salvini, il partito unico, è uno spicchio del più grande progetto che avanza in famiglia e in azienda: mettere a posto le cose. Sistemare. Tutto. Anche Mediaset e pure Mondadori. Proiettarsi nel futuro, dunque. Con ordine. Con la pace nel sangue. È da tempo che Marina e Pier Silvio Berlusconi ci pensano, ne parlano con il padre, soppesano ogni aspetto della questione. Sono ragionamenti ciclici. Ma sempre più frequenti, dicono. Stringenti. E infatti i pranzi del lunedì, ad Arcore, a casa del Cavaliere, con Silvio e Fedele Confalonieri, da qualche tempo, più che mai pare siano diventati lo sconfinato oceano da cui sorgono le bufere e i miraggi, si tracciano le rotte, s’immaginano i punti d’approdo definitivi per quell’incredibile vicenda umana, per quell’irripetibile romanzo (o musical, a seconda dei punti di vista), che va sotto il nome di “vita di Silvio Berlusconi”.