"Il successo pop di Bella Ciao? E' il vero inno d'Italia"

“Sono italianoooo”. Mentre Antony Hopkins a mollo in una piscina nella campagna della Val d’Orcia grida il suo amore per il Bel Paese, in sottofondo suona Bella ciao. L’inno alla Resistenza che sostituisce, simbolicamente, quello nazionale, assumendo, per l’ennesima volta quest’anno, un nuovo significato. “Nulla di cui stupirsi”, ci dice il professor Stefano Pivato, ex rettore e docente di Storia contemporanea all’università di Urbino e autore del libro, edito Laterza, “Bella ciao, canto e politica nella storia d’Italia. “All’estero – spiega – è un canto noto, mentre l’inno di Mameli non lo conosce nessuno. Prima della presidenza Ciampi anche in Italia c’era un po’ d’imbarazzo: i giocatori di calcio non lo cantavano prima delle perdite. È un inno difficile, astruso… ma chi è che sa cos’è l’elmo di Scipio? Invece, Bella Ciao è una canzone di una semplicità stravolgente, è un bel motivo che apre il cuore e ha una grande presa corale ed emotiva”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE