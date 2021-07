Beatrice Rana, Chopin in masseria

Le radici salentine e il suo festival tra gli ulivi. “Nascere con un talento è una fortuna e non un merito: ci vuole un lavoro infinito per darvi la giusta dignità”, racconta la giovane stella del piano

“Sono entrata a nove anni nella classe di pianoforte di Benedetto Lupo. Ne sono uscita a ventiquattro con la vita completamente cambiata”. La bambina di nove anni è Beatrice Rana, oggi giovane stella del pianoforte, artista internazionale applaudita in tutte le sale del mondo che ha appena presentato il disco monografico dedicato a Chopin. Salentina d’origine, innamorata della sua terra, residente a Roma, è in realtà da sempre una globe-trotter, come ama definirsi sui suoi profili social. Dopo i primi viaggi per partecipare a concorsi pianistici, conseguita la maturità si trasferisce in Germania: “E’ stato un momento di rottura – dice al Foglio – vedevo solo i difetti della mia terra ma dopo solo un anno sentivo la mancanza di tante cose ed è affiorato il mio essere italiana e salentina. Girare molto e vivere per lunghi periodi all’estero ti fa rendere conto di quel che sei e delle tue origini”.