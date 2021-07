Borracce e vaccini, tanta ammirazione per gli under 20

Avere tra i 12 e i 18 anni, vedere la vita come solo futuro: distesa infinita di possibilità. C’è chi va avanti seguendo un magma di umori e non alza la testa dall’oggi, chi si isola e si ritrova dentro rituali solipsistici, e quel futuro non lo sente, parte scoraggiato, ma solo perché nessuno gli ha mostrato il domani dalla giusta prospettiva. C’è chi invece le domande se le pone con capacità dialettica, idealismo, quel senso di purezza che per loro dovrebbe accompagnare ogni azione. Ma soprattutto con energia dirompente. Li abbiamo visti tutti insieme per i Fridays for Future. Tanto irresistibili che tra adulti ci dicevamo che avremmo voluto essere come loro, pure se non approvavamo ogni scelta; ma era l’entusiasmo a colpirci al cuore. Avremmo voluto essere il quindicenne che diventa vegetariano per questioni salutiste ed etiche; il ragazzo che compra solo cibo sfuso, evitando confezioni o plastiche di corredo; la scout che sente e vive la natura come sua; i bambini che si occupano del verde urbano; quelli che si spostano solo in bici anche se hanno la patente, e non usano mai la macchina in città.

