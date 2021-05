The young Draghi. Il premier prepara un discorso manifesto per le nuove generazioni

Roma. Non è importante quando e come ma perché e per chi. C’è un discorso che presto Mario Draghi potrebbe tenere. Avrebbe un valore simbolico altissimo perché racconterebbe ancora una volta quale sia la sua urgenza. Spiegherebbe meglio cosa lo ha spinto ad accettare questo incarico, illuminerebbe la sua agenda. Immaginate un testo denso, un’esortazione al coraggio da rivolgere ai giovani italiani. Servirebbe a ricordare che il Recovery non è un insieme di cifre e promesse ma che “quel piano è vostro. Afferratelo”. Non sarebbe la prima volta. Ma sarebbe la prima volta che parla ai giovani nella sua veste di premier. Quali momenti, dei suoi momenti, sono ritenuti degli speciali passaggi? L’intervento all’Università del Sacro Cuore di Milano e il discorso fatto al Meeting di Rimini. Anche allora erano testi destinati alle nuove generazioni. La costruzione del nuovo testo è raccolta in una frase-idea: “Il paese siete voi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni