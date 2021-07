Quanto è sexy un ago nel braccio nel 2021? Benvenuti nella Hot Vax Summer

Beve un cocktail con una guarnizione per niente virile, immerso in una nuvola di profumo, strizza l’occhio a intermittenza come se avesse il Parkinson. Vuole solo essere notato, guardato, baciato, da tutte e da tutti. Moltiplica all’infinito questa scena. E’ il solstizio? No, è solo l’effetto della seconda dose. La vaccinazione completa ha il potere di trasformarti in un animale appena scappato dallo zoo, che corre senza meta e invade lo spazio vitale di altre persone. Il vaccino può avere anche questo effetto collaterale sui single, può farti vedere la gente sexy. Oppure no. Nel primo caso sei ufficialmente immerso nella Hot Vax Summer: basta un cenno del capo per dichiarare la prima dose, due per la seconda, uno sguardo insistente per fare sesso subito. Potrebbe sembrarti sexy perfino uno con scritto nella bio di Instagram “ACTIVIST”, normalmente lo eviteresti come se ci fosse scritto “ho la clamidia” ma adesso, sotto effetto della doppia dose, ci può anche stare.

