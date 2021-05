E poi arriva Zalone

Nell’anno della pandemia, il grande pubblico ha scoperto alcune professioni di cui ignorava persino l’esistenza: il virologo, l’esperto di salute pubblica, l’epidemiologo. Gli esperti sono risultati essenziali per riempire i palinsesti, ma è da vedere quali saranno i loro effetti di lungo periodo. Da una parte, la “scienza” è regredita a mestiere oracolare: dimmi, o guaritore, quando finirà la sofferenza. Dall’altra, in una fase di grande incertezza, ipotesi di più o meno comprensibile buon senso sono diventate il centro di uno scontro feroce come quello politico.

