Malamovida è parola orribile. Ma c’è il rischio che qualche sconsiderato arrivi a coniare “malamovida libberista”, facendo il verso alla mitica “bottana industriale”. Purtroppo quel momento è vicino. Perché il “casino organizzato” (copyright Eugenio Fascetti) dei giovani esiste, e non è colpa solo del post pandemia. Beppe Sala ha dovuto intervenire per difendere le forze dell’ordine che erano intervenute ai Navigli per sedare una rissa: sui social li avevano ingiustamente accusati di razzismo. Peggio rischia di andare a Dario Nardella, che si è visto costretto a chiudere alcune location di Firenze per limitare schiamazzi, bottiglie rotte e cumuli di monnezza che deturpano le notti della bella città. Decenza e buon senso. Non l’avesse mai fatto. Ieri sul Fatto Silvia Truzzi lo ha attaccato a testa bassa, con questo bizzarro ragionamento (del resto ne attribuiva la paternità a Tomaso Montanari): Nardella sta vietando lo spazio pubblico ai ggiovani, per consegnare il centro storico solo ai ricchi che si possono sedere ai tavolini. Maledetto libberista, Firenze non è Disneyland. Idiozia bella e buona: non è il libberismo a vietare di deturpare le città. Dovrebbe farlo anche la sinistra. O no?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni