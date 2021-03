Difendiamo l'ambiente, ma con l'agenda Draghi non con l'agenda Greta

Come utilizzare al meglio le risorse europee in arrivo per la transizione green. Più concorrenza, più tecnologia, meno inefficienze. Perché proteggere il futuro dell’ambiente con il progresso è possibile

Può sembrare un tema molto remoto in una stagione politica scandita dall’evoluzione della pandemia, dall’approvvigionamento dei vaccini, dalla velocità delle somministrazioni, dal monitoraggio delle varianti, ma il tema che stiamo per proporvi sarà incredibilmente centrale negli anni che verranno e in particolare comincerà a esserlo a partire dal primo maggio di quest’anno, quando un attimo dopo la presentazione del Recovery plan alla Commissione europea l’Italia dovrà dimostrare di saper cogliere che differenza c’è, quando si parla di ambiente, tra l’agenda Draghi e l’agenda Greta. La storia la conoscete e l’avete letta su queste pagine qualche settimana fa quando Carlo Stagnaro ci ha ricordato che il 37 per cento delle risorse di Next Generation Eu andrà obbligatoriamente impegnato su progetti relativi alla trasformazione green e che l’Italia da anni si è anche impegnata insieme con gli altri stati membri dell’Unione a sostenere enormi investimenti per raggiungere l’obiettivo di lungo termine di azzerare le emissioni nette di CO2 e altri gas serra entro il 2050 riducendole già del 55 per cento nel 2030 rispetto ai livelli del 1990.