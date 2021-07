La coscienza verde del Festival di Cannes è salva con il film ambientalista di Louis Garrel

Dura solo un’ora, più che sufficiente per vedere all’opera la coscienza ecologica di Louis Garrel. Woody Allen in “Rifkin’s Festival” lo aveva scelto per il ruolo del regista, convinto con il suo film – ancora in fase di sceneggiatura – che la pace tra israeliani e palestinesi sarebbe stata cosa fatta. “Non sapevo fosse un film di fantascienza”, gli fa notare un collega meno ingenuo alla conferenza stampa. “La croisade” è quel genere di film, intessuto di buone intenzioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni