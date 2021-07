“The French Dispatch” merita tutti i premi in palio. Senza discussione

Se ci fosse giustizia a Cannes 2021, “The French Dispatch” di Wes Anderson porterebbe a casa tutti i premi. Subito, senza vedere il resto del concorso. Palme e palmette da caricare sul pullman giallo da cui sono scesi per la proiezione ufficiale, ai piedi del tappeto rosso, snobbando le macchine nere con i vetri oscurati. Mancava Léa Seydoux, positiva dopo un tampone fatto qualche giorno fa. Mancava anche la consueta conferenza stampa, per via della censura (non c’è altro termine): il film è stato voluto da Scott Rudin, storico produttore di Wes Anderson fin dai “Magnifici Tenembaum” (sotto accusa per molestie. I posteri si chiederanno quando esattamente abbiamo perso il senso delle proporzioni).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni