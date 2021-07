Moretti senza Moretti. La sciatteria scambiata per sobrietà di "Tre piani"

Nanni si sposta dal centro della scena e non rimane molto. Idiosincrasie zero, profondità telefonata, una Roma insolitamente priva di traffico. Meglio "La fracture" di Catherine Corsini, tra tragedia e commedia in pronto soccorso

Cannes. Dino Risi ora può darsi pace, lui che diceva: “Nanni Moretti spostati e facci vedere il film”. Ma come si sa, le preghiere esaudite procurano più infelicità delle preghiere respinte. Moretti senza Moretti è tutt’altro che brillante, gli attori sembrano poco convinti, la profondità è telefonata (a volte neanche, ma nel senso che non è chiaro cosa deve ricavare lo spettatore da un dialogo o da una scena). Ironia e idiosincrasie zero. Il tono solenne con cui Michele Apicella discettava sui gusti del gelato accoppiabili o no è adesso nelle parole del giudice inflessibile e integerrimo – il ruolo che il regista Moretti ha riservato all’attore Moretti.