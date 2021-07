Il cinema va visto in sala. Pazzi film a confermarlo

Orgoglio nero vince su tutto. Anche a Cannes 2021, cerimonia d’apertura. Spike Lee, presidente di giuria in completo fucsia e occhiali in tinta, ha oscurato Jodie Foster, che pure aveva accanto la moglie Alexandra Hedison. A quasi nulla è servita la Palma d’onore, corredata da commosso discorso di Pedro Almodóvar per l’attrice di “Taxi Driver” (e tutti i film venuti dopo, da attrice e da regista). Spike Lee sembrava impressionato solo dal discorso di ringraziamento in perfetto francese – la mamma non la portava giovanissima soltanto ai provini per la pubblicità del Coppertone, pensava anche alla scuola.

