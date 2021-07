A Cannes “Annette” di Carax è una bella follia pop

Per dire come stanno andando le cose nel cinema. George Clooney finanzierà a Los Angeles una scuola per direttori della fotografia, tecnici del suono, montatori e altre professioni che da un copione ricavano un film. Destinata ai ragazzi svantaggiati e alle minoranze poco rappresentate a Hollywood: smessa la guerra alle multinazionali, lasciata a Leonardo DiCaprio la battaglia sul clima, si impegna nel sociale “inclusivo”. Per dire come stanno andando le cose sul tappeto rosso di Cannes (nuovo, riciclabile e anzi già prodotto di riciclo, inaugurato ieri). Il direttore Thierry Frémaux conferma che siamo a stecchetto, 18 mesi senza cinema. Però la prima domanda è la solita: “Quante donne sulla Croisette?”. Fa notare che il festival è l’ultimo anello nella catena, sceglie tra i film prodotti. Ce ne sono di più nella sezione “Un certain regard” (cinema proiettato verso il futuro) che in concorso. Però sono in maggioranza nella giuria, presieduta da Spike Lee – lungimiranza, era già stato invitato per l’edizione del 2020 che non si fece.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni