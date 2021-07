Amore, morte ma anche noia a Cannes. André Dussollier verso la Palma d'oro

Tanti sbadigli per “Ahed’s Knee” di Nadav lapid. Nel memoir “Tout s’est bien passé" c'è forse il prossimo miglior attore, in un ruolo più che ingrato

Non poteva durare, dopo l’inizio flamboyant e operistico, dove si muore al ritmo degli Sparks. Il festival di Cannes ricupera l’abituale compostezza, fatta eccezione per il sito delle prenotazioni – obbligatorie per via del Covid – che funziona malissimo (e purtuttavia si formano le code, anche se il biglietto ordina “non presentarsi prima dell’ora XY). E tenendo conto del caldo: davanti al municipio, sezione stato civile con entrata dalla strada, staziona un agente in bermuda. Le sale invece son gelide: siccome bisogna tenere la mascherina, così si respira meglio.