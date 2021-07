Vaccini a domicilio come negli Stati Uniti? I medici di base dicono sì

Whatever it takes, vax edition. Se il liberalissimo presidente degli Stati Uniti è arrivato a dire che bisogna raggiungere i cittadini non vaccinati “quartiere per quartiere, strada per strada, casa per casa, letteralmente bussando alla loro porta per convincerli”, vuol dire che il tema di come scovare i più scettici è reale anche nel primo paese produttore di sieri anti-Covid. E che davvero, sulla spinta della variante Delta, vale qualsiasi cosa pur di completare al più presto la campagna di immunizzazione. Fossero anche vaccini a domicilio ad ampio raggio: in Italia si può? “Potremmo fare anche meglio degli americani. Ma il nostro problema è un altro”, dice al Foglio Domenico Crisarà, vicesegretario nazionale della Fimmg – Federazione italiana medici di famiglia.

