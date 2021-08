Jacobs: "Macché simbolo dello ius soli: io corro. Roma 2024? Che grande peccato"

Il campione italiano al Foglio: "Non sono preparato sul dibattito politico, e non mi interessa. Voglio essere giudicato in pista, non seguo la politica". E sul no di Raggi ai Giochi? "Che dispiacere, dopo Tokyo siamo davvero carichi, ci rifaremo a Parigi"

“Lo ius soli? Mah, non lo so, non voglio essere un simbolo, io corro. Non mi interessa la politica”. Tra le mani non stringe il testimone. E nemmeno la bandiera dell’Italia. Ha due bustoni stracolmi della spesa. Casse di bibite in vetro, verdura, frutta, pane. L’uomo più veloce del mondo è appena tornato dalla cosa più scontata della terra: andare al supermercato con la fidanzata. Insomma, te la do io Tokyo. O meglio: bello mio te tocca pure a te, come dicono quassù, a collina Fleming, Roma nord in purezza, tana di Irriducibili laziali. Marcell Jacobs ormai sente puzza di giornalista lontano un miglio. Anzi, cento metri. E appena gli vengono fornite le generalità – è pur sempre un poliziotto – sembra ritrarsi.