Mancini, il più bello del reame

Mai tanta gloria, tanti riconoscimenti, tante beatificazioni. Roberto Mancini, allenatore della Nazionale di calcio, vince e sale sempre più in alto. È il nuovo role model. Ormai si contende il primato con Mario Draghi, “il freddo”

Non essendo qui tifosi, ma col massimo rispetto per i tanti amici diversi che guarderanno stasera Italia-Austria (non ho niente contro i tifosi, sono così sensibili), pare di capire però che la sbornia calcistica di questo 2021 abbia significati anche più reconditi e misterici.