L'Italia dei grandi maestri

“Nella vita quello che conta non è essere forti, ma sentirsi forti. Se vuoi qualcosa veramente datti da fare e prendila”. La frase di Christopher McCandless l’abbiamo ascoltata nel film “Into the Wild”, scritto e diretto da Sean Penn e, fra mille citazioni possibili, è quella che meglio si sposa con l’ultimo incredibile mese dello sport italiano. Domani sarà esattamente un mese da quella domenica, iniziata con Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon e conclusa dalla parata di Gigi Donnarumma. Un mese con in mezzo quaranta medaglie olimpiche e un’altra domenica indimenticabile, quando il re della velocità e quello delle altezze si sono trovati, come in un allineamento dei pianeti, nello stesso momento e nello stesso luogo abbracciati sotto un tricolore. Abbiamo visto imprese di quartetti capaci di velocità supersoniche su due ruote o con un testimone in mano, medaglie (questo sì, un record) da 19 discipline diverse. Un mese pazzesco, fino all’ultimo acuto, quello delle nostre ginnaste, in un’edizione dei Giochi Olimpici senza nessun giorno finito a mani vuote. Il nostro paese ha un plotone di nuovi eroi, portati come esempio dalle istituzioni, dai politici, dai commentatori, dagli addetti ai lavori. Storie di fatica, di caduta, di rinascita in un periodo difficile come non mai.

