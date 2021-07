Medagliere Italia, il confronto con Rio giorno per giorno

Malagò aveva fissato l'asticella: "Obiettivo: più di 8 ori e 30 medaglie". Ma come stanno andando gli azzurri? Lo score aggiornato per data e disciplina

Dall'exploit di Dell'Aquila nel taekwondo al filotto di argenti e bronzi. A Tokyo 2020 il Team Italia è un po' in ritardo nel medagliere, ma si sta dimostrando competitivo su tantissimi fronti e questa XXXII Olimpiade ha ancora tanto da raccontare. Di seguito il quadro aggiornato dei nostri podi: il confronto quotidiano con Rio 2016 per ogni singolo sport - la rincorsa è sempre sull'edizione precedente dei Giochi, aveva detto anche il numero uno del Coni Giovanni Malagò - mette in evidenza dove sono arrivate le sorprese e dove invece si stanno tradendo le aspettative.

Pubblicità

Tokyo 2020, il medagliere azzurro per disciplina

Al giorno 5 - Taekwondo: 1 oro. Scherma: 3 argenti e 1 bronzo. Nuoto: 1 argento e 2 bronzi. Sollevamento pesi: 1 argento e 1 bronzo. Tiro: 1 argento. Judo: 2 bronzi. Ciclismo: 1 bronzo. Canottaggio: 1 bronzo.

Rio 2016, il medagliere azzurro per disciplina

Al giorno 5 - Tiro: 1 oro e 2 argenti. Scherma: 1 oro e 2 argenti. Nuoto: 1 bronzo. Judo: 1 oro e 1 argento. Ciclismo: 1 bronzo. Tuffi: 1 argento.