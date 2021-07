Ragioni per essere orgogliosi anche di queste Olimpiadi

Nascondersi non ha senso. Uno sponsor che, ora, nel momento difficile, aumentasse il suo impegno e il suo sostegno, acquisirebbe qualcosa in più nella percezione pubblica. Sarebbe il salvatore dei Giochi

Nelle gare olimpiche è bene impegnarsi per vincere, nelle sponsorizzazioni bisogna partecipare. E non con riluttanza, mezzi dentro e mezzi fuori, ma con convinzione. Gli sponsor olimpici che, ora, tentano di nascondere un po’ il loro marchio dalle inquadrature dei Giochi, non mandano sugli spalti i loro massimi dirigenti, fanno i vaghi nelle pubblicità a supporto dell’investimento sportivo, rischiano di fare un grave errore e di buttare via il patrimonio di credibilità creato in anni e anni di sostegno delle competizioni. Lo stanno facendo la Toyota e Fujitsu, insieme a Meji Holdings, Asahi group e Nippon Life Insurance, con l’aggravante di rifiutare l’aiuto nel momento difficile ai propri connazionali e al proprio governo, e decisioni simili le hanno prese Nec, Ntt, Bridgestone.