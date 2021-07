Ti sei prenotato? A Tokyo la zona mista è morta, viva la zona mista

Agli inizi di questa strana Olimpiade dedichiamo un’elegia alla zona mista. Come si legge sul dizionario Treccani, l’elegia è “un componimento poetico di argomento vario improntato a un tono, meditativo e malinconico, di compianto per una condizione d’infelicità di varia origine”. In questo caso piangiamo la dipartita del luogo di incontro dei grandi avvenimenti sportivi, il posto dove l’Olimpiade celebrava la sua più vera grandezza, cioè il fatto di essere un “mischione” senza soluzione di continuità. A Tokyo la zona mista è morta. Già i giapponesi non volevano l’Olimpiade e alla fine l’hanno accolta piazzando ovunque un muro di plexiglas. La zona mista, per chi non fosse addentro, è il luogo dove i media incontrano gli atleti, a cavallo di una transenna.

