Lorenzo Sonego: "Wimbledon regala emozioni uniche. L'importante è godersele"

Il tennista torinese ha una carriera luminosa alle spalle, con quattro titolo Atp, una Coppa Davis da protagonista e un best ranking da numero 21 al mondo, ma ha anche un passato e presente da cantante. "Cerco di vedere sempre il lato positivo per non sprecare energie negative in campo", dice

Wimbledon. Lorenzo Sonego non dà mai l’impressione di scomporsi sul campo. Si diverte, sorride, scherza col suo angolo, anche quando tre palle consecutive dell’avversario pizzicano la riga e potrebbero comprensibilmente innervosirlo. Ieri, sul tie-break del quarto set contro il solido georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere di Lorenzo Musetti al primo turno di Wimbledon, la mano poteva tremare un po’ dopo due match-point sciupati sul 6-5. E invece no. Con coraggio e il solito grande cuore che lo contraddistingue, Sonego, attuale numero 47 del ranking Atp, ha rimontato da 3-4 e concluso con un servizio vincente una partita che avrebbe potuto complicarsi al quinto, regalandosi il terzo turno dei Championships contro l’americano Brandon Nakashima, mentre il sole terminava la sua discesa sulla collina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. “L’atmosfera di Wimbledon è speciale, è diversa dagli altri Slam. Le emozioni che ti regala questo torneo sono uniche. È lo Slam che seguivo più da vicino quando ero piccolo, mi ricorda l’infanzia e l’adolescenza”, dice al Foglio Lorenzo Sonego, prima di aggiungere: “È un privilegio essere qui. Voglio godermelo dal primo all’ultimo punto, dal primo all’ultimo minuto. E per ora mi sto togliendo delle belle soddisfazioni”. Quando gli chiediamo se sente le sensazioni magiche dell’ultimo Australian Open, dove ha giocato un torneo sontuoso fermandosi soltanto ai quarti contro l’americano Ben Shelton al termine di una partita combattutissima (il suo miglior risultato nei major), ci risponde così: “Sì, questi tornei sicuramente mi danno una carica in più. Mi piacciono le partite lunghe degli Slam, mi stimolano, perché puoi provare diverse soluzioni, hai più possibilità di recuperare e di cambiare la partita se le cose a un certo punto si mettono male”. Ma “la cosa più importante”, sottolinea Sonego, “è godermela, divertirmi”.

Una filosofia di vita. “Cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose, di prendere quello che accade con filosofia e migliorarmi per non sprecare energie negative in campo. Quando il punto è finito, è finito e basta, è il passato. Ciò che conta è il presente e il punto che verrà. Il lavoro più importante che deve fare un tennista è sull’atteggiamento in campo”, spiega al Foglio il tennista italiano. A 30 anni, Lorenzo Sonego, torinese e tifoso del Toro, cresciuto con Roger Federer e Jo-Wilfried Tsonga come idoli, non ha soltanto una carriera luminosa di tennista alle sue spalle, con quattro titoli Atp, una Coppa Davis da protagonista e un best ranking da numero 21 al mondo, ma anche un passato e presente da cantante. Assieme al suo amico di infanzia AlterEdo – nome d’arte di Edoardo Pepe – palermitano di nascita ma residente a Torino dall’età di due anni, ha inciso nel 2021 un singolo intitolato “Un solo secondo”, un brano che mescola sonorità pop con influenze rap, caratterizzato da un testo introspettivo che riflette sulle sfide, le gioie e le fugaci opportunità della vita (su Spotify, nel 2023, ha superato il traguardo del milione di ascolti). La scorsa settimana, Lorenzo e AlteEdo hanno sfornato un nuovo singolo, “Mia Madama”, che celebra l’amore, le radici e le emozioni legate a Torino. Ma è anche un inno alla libertà e alla spensieratezza, sottolinea il tennista italiano, pensato per diventare un coro da stadio. “Sì, diciamo che la nostra idea è proprio quella. ‘Mia Madama’ è nata per cercare di creare un coro che tutti potessero cantare. Speriamo che lo diventi”, dice al Foglio Sonego. “Mia Madama” è il quarto brano del duo, dopo l’uscita di “Un solo secondo” nel 2021, di “Swing” nel 2022 e di “Cielo aperto” nel 2023, secondo una tradizione ormai consolidata: pubblicare nuova musica alla vigilia di Wimbledon. Tornare a Torino dopo i tornei significa per Lorenzo ricaricare le pile, riabbracciare gli affetti, gli amici, la famiglia. “È importante tornare e riuscire a passare del tempo pensando solo a divertirsi, ai legami, a quello che c’è oltre al tennis. Bisogna sempre allenarsi, ovviamente, fare le cose in maniera seria, certo, ma anche ritagliarsi momenti per staccare la testa dal tennis e trovare l’energia giusta che poi ti serve quando viaggi”, dice al Foglio Lorenzo Sonego. La force tranquille del tennis italiano.