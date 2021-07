Ribellarsi alla propaganda

Un secondo judoka si è ritirato dai Giochi olimpici per non dover affrontare l’israeliano Tohar Butbul. Questa volta a rinunciare è stato il sudanese Mohamed Abdalrasool, dopo che l’algerino Fethi Nourine era già stato sospeso dalla federazione internazionale dopo il rifiuto di affrontare Butbul. “Abbiamo lavorato molto per andare alle Olimpiadi, ma la causa palestinese è qualcosa di più grande”, ha detto l’atleta alla televisione algerina. Il caso del sudanese è ancora più grave ed emblematico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE