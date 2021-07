In difesa dei Giochi. Le Olimpiadi sono la massima istanza globalista possibile

Fate sparire le Olimpiadi e dovremmo correre a inventarle di nuovo. Costano care, ma danno molto di più. E non per quei calcoli, un po’ ingenui, è vero, sui ricavi diretti, intorno ai quali ci si potrebbe accapigliare per mesi, tanto chi vuol vedere solo le perdite e i danni vedrebbe solo quelli. Ma, per quanto sia ampia e dettagliata la matrice usata, calcolare gli effetti economici di un’Olimpiade resterebbe difficilissimo e, soprattutto, inutile, senza guardare un po’ più in là nello spazio (perché i benefici o se volete gli effetti, sono globali) e nel tempo (perché ogni edizione dei Giochi comincia quattro anni prima dello svolgimento e dura per i quattro anni successivi).

