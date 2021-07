In fuga da Tokyo 2020 (nel 2021)

A poche ore dalla cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Tokyo, sono sempre di più le aziende giapponesi che, sebbene in modo non ufficiale, stanno prendendo le distanze dalla manifestazione. Il colosso dell’elettronica Panasonic ha fatto sapere che non manderà i suoi funzionari all’inaugurazione delle Olimpiadi estive, una decisione che segue quella di altre aziende già da tempo impegnate nella promozione di Tokyo 2020 come Asahi (bibite), Ntt (telecomunicazioni) e Fujitsu (informatica).

