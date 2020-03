Tv, tic, deliri. Le cose che ci mancheranno della quarantena, quando tutto finirà

Forse si vede il picco, forse no. Nel frattempo, si prende in parola Conte. Via dal “tran tran” quotidiano (ha detto proprio così) abbiamo tempo per riflettere e allora immaginiamo il dopo. Ecco, per esempio, le cose che vorrei mantenere anche quando tutto sarà finito. Le cose che mi mancheranno: la regola del metro e mezzo di distanza, da tenere sempre, soprattutto d’estate, se non sui mezzi pubblici almeno per tutto il resto. I talk-show senza gli applausi. Le tesi...

