Il mondo che sognavano è diventato un incubo, il mondo che consideravano un incubo è diventato un sogno. Non è una stagione semplice per essere anti populisti, con tutti gli errori commessi dai competenti, con tutte le divisioni emerse tra gli esperti, con tutte le critiche comprensibili rivolte all’Europa, con tutta quella tentazione inevitabile di offrire risposte semplici a problemi complessi, ma è forse la stagione peggiore per essere populisti, almeno in Italia, perché per quanto possa essere difficile da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.