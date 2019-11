I silenzi contro i giacobini dell’ecologia

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a margine di un’audizione tenuta ieri in commissione Finanze alla Camera, ha detto di essere d’accordo con il Foglio, sul caso Ilva, e ha fatto suo il titolo pubblicato sul nostro giornale: “Whatever it takes to save Ilva”. Gualtieri ha detto di essere convinto “che un paese serio debba fare tutto il necessario per evitare quello che sarebbe un esito negativo e drammatico” e probabilmente anche il ministro sa che in questo momento fare tutto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.