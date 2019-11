Il tip Tap di Michele Emiliano

Roma. Lo ha detto in maniera così netta e con un tono talmente assertivo da sembrare sincero e convincente: “Io non ho mai fatto campagna No Tap, lei è male informata, si riveda un po’ tutti i filmati e ne prenda atto”, ha dichiarato il presidente della regione Puglia Michele Emiliano a “Dimartedì”, rispondendo a una domanda sulle sue posizioni proto-grilline. In realtà Emiliano è stato uno dei più strenui oppositori del gasdotto che dal 2020 porterà 10 miliardi di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.