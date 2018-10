La capitale del disastro

Questa volta il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, non ha chiesto la revoca del contratto di servizio all’azienda disfunzionale dei trasporti romani, l’Atac. Nessuna diretta Facebook per gridare che “non aspetteremo i tempi della giustizia” perché non si può rischiare di morire in metropolitana per la negligenza di chi dovrebbe garantire la sicurezza dei viaggiatori e la manutenzione delle infrastrutture. Tutto il contrario. “C’è un’inchiesta in corso”, ha detto Virginia Raggi, espressione di un mondo che trova evidentemente misura, sobrietà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.