Crolla una scala mobile in una fermata della metro di Roma: decine i feriti

Intorno alle 19 di oggi, le scale mobili della fermata della metropolitana Repubblica, nel centro di Roma, hanno ceduto provocando il ferimento di una ventina di persone. Le vittime in codice rosso sono due, otto quelle in codice giallo finite incastrate tra le lamiere. Secondo fonti mediche giunte sul posto, si tratta soprattutto di tifosi russi del Cska Mosca, in città per seguire la partita di Champions League contro la Roma. Secondo le prime ricostruzioni, i tifosi russi si sarebbero messi a saltare e urlare cori mentre erano sulle scale mobili, che alla fine hanno ceduto. Sul posto sono intervenute molte ambulanze e i vigili del fuoco.

In un video condiviso su internet si vedono le scale mobili scendere senza freni, stracolme di persone che urlano.