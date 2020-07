Le occasioni mancate e questa nuova vita, in cui si può ancora aspettare

Mia sorella e io non ci vediamo dallo scorso Natale. Un pomeriggio, era la fine del 2019, ci siamo salutate, avevamo mangiato e bevuto tantissimo per giorni e giorni, così pigre da non riuscire nemmeno ad andare al cinema, sdraiate sul divano a pensare ad altro cibo, ad altro vino, ad altri film da vedere senza uscire di casa, e poi lei ha caricato l’auto di tutto il possibile ed è tornata a Milano. Tanto ci vediamo presto, ciao, scrivi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.