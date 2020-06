Quel cencio che penzola dalle orecchie di tutti e la nostra vita di sempre

Alla stazione dei treni mi hanno misurato la febbre con la pistola. Sul treno mi hanno offerto un kit con la mascherina, i guanti, un poggiatesta usa e getta, un gel per le mani, e mi hanno detto che per nessun motivo al mondo dovrò sedermi accanto a qualcuno. All’altra stazione mi hanno ignorato, ma in albergo mi hanno misurato la febbre con la pistola. Anche in pizzeria mi hanno misurato la febbre con la pistola prima di farmi sedere,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.