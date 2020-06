E’ meglio “aggiungi alla lista” o “compra con un click”? Un po’ di frenesia a volte aiuta

Cara Annalena, aggiungi alla lista. Quel bottone – su Amazon, su Netflix – è per me sempre consolatorio. Aggiungere alla lista è un modo per dire “oggi no, ma domani forse, dopodomani sicuramente” (parafrasando il buon vecchio Gaber).Durante la pandemia qualcosa, di quella lista, è stato ripescato. Troppo poco purtroppo. Così pure a volte rischia di essere anche con i figli: “Aggiungi alla lista”.

Ti porterò al cinema a vedere l’ultimo film di Scamarcio. Ti porterò al palazzetto a vedere il concerto di J-Ax e Fedez. Ti porterò a mangiare un gelato di notte, mentre tutti dormono. Ti porterò. Faremo. “Aggiungere alla lista” dei desideri è sempre (troppo) facile. Dovrebbero imparare ad inserire un altro pulsante, dopo che hai cliccato su quello.

“Quando?”. E se non indichi la data torni indietro, non puoi più aggiungere alla lista. E se poi non mantieni l’impegno non puoi aggiungere nient’altro alla lista, finché non hai recuperato l’arretrato. Aggiungere alla lista non basta.

Caro Dario, grazie alla tua lettera ho capito finalmente perché la mia funzione preferita, la più bella di sempre, la più gratificante è: compra con un click. Le liste invece mi hanno fatto sempre sentire inadempiente. Quindi questa sera fa’ una prova: alzati di scatto dal divano, con un click, e porta tuo figlio a mangiare quel gelato di notte, mentre tutti dormono.