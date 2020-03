L'epidemia del politicamente col ratto

Nei miei anni studenteschi, quando vivevo in una casa dalla pulizia non proprio impeccabile, mi divertivo a rassicurare così gli amici più schizzinosi: vi avvertirò quando avrò superato la soglia del topo; fino a che non compaiono i ratti, è tutto sotto controllo. Ebbene, mi tocca lanciare oggi l’allarme sanitario che per anni ho solo minacciato: abbiamo superato la soglia del topo. Non in casa mia, ma nel grado di inquinamento del dibattito pubblico. A inquietarmi non è tanto la sortita tragicomica di Zaia, del resto ritirata alla bell’e meglio come frase infelice; a inquietarmi è la surreale circostanza che, nel breve intervallo tra la sparata e l’abiura, Zaia ha fatto in tempo a trovare fior di avvocati disposti al gratuito patrocinio in nome della lotta allucinatoria al politicamente corretto. Sulle arene più prestigiose del nuovo corso giornalistico e intellettuale ho sentito dire che: i critici di Zaia sono ipocriti; non sarà corretto dirlo, ma il problema degli standard sanitari dei cinesi esiste; è all’opera una nuova Inquisizione che pretende il rituale delle pubbliche scuse; i cinesi mangiano topi vivi. Buon ultimo, un titolo del Giornale: “L’epidemia del politicamente corretto”. Ora, vien quasi a noia dover spiegare che nel mondo normale coglionerie come quella di Zaia non trovano difensori, esegeti e rovesciatori di frittata, e che nulla hanno a che vedere con l’egemonia del politicamente corretto, che per inciso in Italia non è mai esistita. Mi limito a lanciare l’allarme: la soglia è superata, siamo in piena epidemia del politicamente col ratto.