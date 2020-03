Davide Casaleggio è la caricatura italiana dell'imprenditore asceta

Lo sapete che i cinesi usano una sola parola per dire “crisi” e “opportunità”? E sapete anche che è una frottola sbugiardata dai linguisti, vero? Gli americani ci si divertono da tempo. Homer Simpson s’inventò il neologismo crisitunity nel 1994, lo stesso anno in cui un film di Michael Tolkin, “The New Age”, mostrava una coppia di boomer che impara la pseudoetimologia da un santone e finisce per riciclarla come regola del business. In effetti, la patacca cinese non manca mai nei sermoni motivazionali di quei predicatori d’azienda che ammaliano le platee con la lanterna magica del PowerPoint. “Le grandi crisi economiche e sociali dello scorso secolo hanno portato nuove opportunità di cambiare lo status quo”, scrive al Sole 24 Ore Davide Casaleggio, che è un po' la caricatura italiana dell’imprenditore asceta. Non lo scrive in cinese – forse per non sbandierare troppo la sinofilia del Movimento, forse per non parlare di corda in casa dell’impiccato, già che la crisitunity in questione è il coronavirus. Ma tra le tante chiacchiere, il figlio del profeta dice che il referendum sul taglio dei parlamentari potrebbe essere “l’occasione di testare il voto online per i comuni dove non sarà possibile recarsi ai seggi per il referendum di fine marzo”. Ebbene, anch’io ci vedo un’occasione, ma non è la stessa: l’occasione per i media e gli alleati di finirla con la lunga farsa e di pretendere finalmente che Casaleggio dica a che titolo parla e che ruolo ha. Lo sapete che i grillini usano una sola parola per dire “tecnico che dà una mano” e “padrone del partito”?