Sull'Ucraina l'Europa è rimasta unita

La decisione dei 27 stati dell'Unione europea di avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina ha concluso nel migliore dei modi un anno complicato, in cui le decisioni su Kyiv hanno subìto ritardi, rallentamenti e freni a causa degli ostacoli posti da alcuni membri – soprattutto uno: il leader ungherese Viktor Orbán. Più volte è stato messo in discussione il sostegno di Bruxelles all'offensiva ucraina e spesso l'opinione pubblica e i media si sono concentrati sulla "fatigue", la stanchezza occidentale nei confronti della guerra iniziata da Vladimir Putin il 24 febbraio 2022. Ma l'Europa è rimasta unita e no, Putin non sta vincendo. “Vogliamo sostenere l’Ucraina. E' un segnale politico molto potente, una decisione molto ponente. Stasera penso al popolo ucraino: siamo al loro fianco”, ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel nel giorno storico per l'allargamento dell'Ue.

