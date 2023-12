Non è “la guerra in Ucraina”, è la guerra contro tutti noi. E Putin la vince se glielo consentiamo noi

L'Economist mette in copertina la domanda: Putin sta vincendo? La risposta breve, la risposta esatta e ciò cui dovrebbe badare l'Europa invece che discutere delle presunte liti a Kyiv o farsi ricattare dall'Ungheria

Putin sta vincendo?, chiede l’Economist sulla sua ultima copertina. Risposta breve: no. Risposta esatta: no, se l’occidente non gli consente di vincere.