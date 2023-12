Di fronte alla generosità europea, Orbán dice di nuovo “no” a Kyiv

Bruxelles. Il vertice dei capi di stato e di governo del 14 e 15 dicembre potrebbe trasformarsi in un “fiasco” per l’Unione europea e per l’Ucraina, dopo che il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha risposto con un dito medio alla generosa offerta della Commissione di sbloccare 10 miliardi di euro di fondi comunitari congelati per le violazioni dello stato di diritto. Il Consiglio europeo deve decidere sull’avvio dei negoziati di adesione con l’Ucraina e su un pacchetto di aiuti finanziari da 50 miliardi di euro. A meno di due settimane dall’incontro, tutti i campanelli d’allarme hanno iniziato a suonare. Un fallimento europeo rischia di affossare il morale degli ucraini, in un clima di fatica e pessimismo crescenti sulla guerra di aggressione lanciata da Vladimir Putin. L’Ue è chiamata a dimostrare la sua capacità di sostenere Kyiv in una guerra lunga. “Per tutto il tempo necessario”, come dicono in continuazione i suoi leader. Ma al Consiglio europeo di dicembre “il fiasco è un’opzione”, riconosce al Foglio un alto funzionario dell’Ue. Serve l’unanimità e un accordo è considerato “estremamente difficile”. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è determinato ad andare fino in fondo per evitare quella che Volodymyr Zelensky ha definito una “vittoria extra” per Putin. Da che parte sta il premier ungherese? “Forse Orbán sta cambiando campo, ma ci sono altri ventisei leader che vogliono giocare nell’altro campo”, spiega il funzionario dell’Ue.

